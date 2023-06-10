Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого в кровоподтеках и с ссадинами было обнаружено в лесу Ульяновки

В лесу Ульяновки в Ленобласти обнаружили труп мужчины, тело которого было покрыто кроподтеками и ссадинами. По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали местного жителя, в послужном списке у которого уже имеется четыре судимости, одна из которых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 июня, полицейские получили информацию о лежащем в лесу поселка Ульяновка бездыханном мужчине в кровоподтеках и ссадинах.

Прибывшие на место правоохранители забрали тело мужчины и передали его на судебно-медицинскую экспертизу в морг, по результатам которой стало ясно, что смерть мужчины наступила от тупой травмы живота с разрывом печени.

На следующий день правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления безработного 46-летнего жителя Ульяновки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что у задержанного мужчины уже есть четыре судимости, в том числе и за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время прогулки с собакой, девушка обнаружила лежащий на боку труп в спортивном костюме во Всеволожском районе.