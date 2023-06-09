Во время прогулки с собакой, девушка обнаружила лежащий на боку труп в спортивном костюме во Всеволожском районе

Жительница Ленобласти отправилась на ежевечернюю прогулку с собакой в Муринское поле, однако именно в минувший четверг ее поджидала неприятная находка. Женщина обнаружила бездыханного мужчину, лежащего на боку.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 8 июня, жительница Всеволожского района, выгуливая свою собаку, обнаружила бездыханное тело незнакомца.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что труп мужчины, лежащий на боку с согнутыми руками и ногами и одетый в спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки, поджидал девушку в поле, куда она отправилась на вечерний выгул питомца.

Примечательно, что на теле мужчины не было заметно признаков насильственной смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что труп с гнилостными изменениями в синем кроссовке нашли в 6 км от ж/д станции Тосно-2.