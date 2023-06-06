Труп с гнилостными изменениями в синем кроссовке нашли в 6 км от ж/д станции Тосно-2

В тосненском лесу обнаружили мертвое тело мужчины в синем кроссовке. Труп находился в шести километрах от ж/д станции и к моменту обнаружения уже подвергся сильным гнилостным изменениям.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувший понедельник, правоохранители получили сообщение о бездыханном теле мужчины в лесном массиве Тосненского района.

Прибыв на место, сотрудники полиции, в шести километрах от железно-дорожной стации Тосно-2, увидели труп незнакомца с сильными гнилостными изменениями. Тело мужчины было одето в черную куртку и синий кроссовок.

Правоохранители передали тело в морг, где специалистам предстоит установить причины смерти мужчины.

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