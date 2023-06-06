Труп с гнилостными изменениями в синем кроссовке нашли в 6 км от ж/д станции Тосно-2
В тосненском лесу обнаружили мертвое тело мужчины в синем кроссовке. Труп находился в шести километрах от ж/д станции и к моменту обнаружения уже подвергся сильным гнилостным изменениям.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувший понедельник, правоохранители получили сообщение о бездыханном теле мужчины в лесном массиве Тосненского района.
Прибыв на место, сотрудники полиции, в шести километрах от железно-дорожной стации Тосно-2, увидели труп незнакомца с сильными гнилостными изменениями. Тело мужчины было одето в черную куртку и синий кроссовок.
Правоохранители передали тело в морг, где специалистам предстоит установить причины смерти мужчины.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти второклассник-аутист из многодетной семьи попал под поезд.