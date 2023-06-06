В Ленобласти второклассник-аутист из многодетной семьи попал под поезд

В Ленинградской области погиб второклассник с диагнозом аутизм. О трагедии стало известно практически сразу, как его родитель заявил в полицию о пропаже сына.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувший понедельник, в полицию поступило заявление от многодетного отца о том, что в поселке Мги пропал его 11-летний сын с диагнозом аутизм. Родитель забеспокоился еще и потому, что мальчик не умеет говорить и ничего не понимает.

Спустя полчаса в дежурную часть сообщили о том, что на железно-дорожном перегоне «д.Горы – п. Мга» лежит сбитый поездом человек.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что погибший – ранее пропавший второклассник.

Известно, что в семье еще трое детей 15, 16 и 18-ти лет. Семья полная и на учете в ОДН не состоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области годовалый малыш умер от застрявшей в горле моркови, которой его угостила бабушка.