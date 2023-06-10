Компания с детьми в полночь избила школьника с собакой на улице Солидарности в Веселом Поселке

В Петербурге компания с детьми около полуночи в субботу избила школьника за выгул собаки без намордника. Так, после прогулки с питомцем ребенок попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

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В Веселом Поселке на улице Солидарности компания с детьми избила 14-летнего подростка, выгуливающего свою собаку. Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, когда мальчик с мамой и родственницей прогуливался с собакой без поводка и намордника.

В какой-то момент собака подбежала к детям, которые напугались ее появлению. Завязавшаяся перепалка переросла в драку, после чего школьник попал в больницу, где у него диагностировали черепно-закрытую мозговую травму и сотрясение мозга.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал, что в Петергофе 15-летнего подростка забрали в больницу после неудачной встречи с бродячей собакой.