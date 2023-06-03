В Петергофе 15-летнего подростка забрали в больницу после неудачной встречи с бродячей собакой

В Петродворцовом районе врачи скорой помощи госпитализировали мальчика, которого укусила бродячая собака. Ребенка забрали из его квартиры в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около двух часов дня 2 июня от врачей скорой помощи города Ломоносова поступило сообщение, что в Петергофе был осмотрен 15-летний ребенок. Оказалось, что на Ораниенбаумском шоссе мальчика укусила бездомная собака.

У подростка диагностировали укушенную рану верхней трети правой голени. После оказания медицинской помощи пострадавшего в состоянии средней тяжести отправили в детскую городскую больницу.

В настоящее время ребенок получает необходимо лечение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что человек, которого укусила собака, может заразиться бешенством. Чтобы этого не произошло, необходимо уметь оказывать первую помощь в таких случаях.