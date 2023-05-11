Петербуржцам объяснили, как правильно оказать первую помощь при укусе собаки

Человек, которого укусила собака, может заразиться бешенством и другими неприятными недугами. Чтобы избежать плачевных последствий в таком случае важно вовремя и правильно оказать первую помощь.

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Хирург Александр Гоев объяснил, что травмированное место необходимо промыть дезинфицирующим раствором, после чего полить рану перекисью водорода, при этом кожу вокруг пораженного участка желательно смазать йодом. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

Также эксперт заметил, что после этапа обработки раны следует наложить на нее марлевый тампон, закрепив его бинтом или пластырем. При этом вату использовать не рекомендуется.

Специалист заметил, что даже в случае небольшого укуса необходимо проконсультироваться с врачом и сделать профилактическую вакцинацию от бешенства и столбняка. В самом худшем случае, если человек все-таки заразится, без специального и вовремя начатого лечения все может закончиться летальным исходом.