Вместо пустыря на Сизова к осени появится сквер со скейтпарком и амфтитеатром

В Приморском районе к середине осени появится сквер, где жители города смогут прогуливаться и заниматься спортом. Речь идет о бывшем пустыре на Сизова, где вместо него обустроят Молодежный сквер.

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На месте пустыря в Приморском районе к осени появится Молодежный сквер, где петербуржцы смогут отдохнуть и позаниматься спортом. В пресс-службе Смольного рассказали, что закончить работы по благоустройству общественного пространства предполагается до октября.

Инициаторами сквера стали жители района. Работы над облагораживанием территории начались еще в прошлом году. Отмечается, что на сегодняшний день большинство работ уже завершены. Так, на месте бывшего пустыря на проспекте Сизова уже установили спортивные площадки с травмобезопасным покрытием и скейтпарк, велосипедные парковки, теннисный стол, скамейки, беседки и амфитеатр, а также оборудовали территорию сквера освещением и высадили деревья, кустарники и цветы-многолетники.

К осени предполагается установить навесы и обустроить специальные стены для граффити.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красном селе на благоустройство сквера потратят почти 60 млн рублей.