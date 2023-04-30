В Красном селе на благоустройство сквера потратят почти 60 млн рублей
Администрация города Красное Село объявила конкурс на благоустройство сквера, расположенного по улице Освобождения. Общая сумма сделки составит 59,8 миллиона рублей.
Победитель конкурса должен выполнить работы, включающие в себя устройство дорожек, различных растений, малых архитектурных форм, декоративного огорода и сада почвопокровников. Об этом сообщает АБН.
Отмечается, что на придорожном участке будет установлены различные цветочницы, беседка, велопарковка, лежаки, навесы, а также посажены новые растения, такие как ивы, стефанандр Крипса и пятилисточковый девичий виноград. Для более привлекательного вида на участке появятся декоративные элементы, такие как декоративный огород и сад почвопокровников. Все работы должны быть выполнены до конца мая 2022 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, а итоги будут подведены 22 мая. Все работы должны быть выполнены до конца мая 2023 года.