В Красном селе на благоустройство сквера потратят почти 60 млн рублей

Администрация города Красное Село объявила конкурс на благоустройство сквера, расположенного по улице Освобождения. Общая сумма сделки составит 59,8 миллиона рублей.

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Победитель конкурса должен выполнить работы, включающие в себя устройство дорожек, различных растений, малых архитектурных форм, декоративного огорода и сада почвопокровников. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что на придорожном участке будет установлены различные цветочницы, беседка, велопарковка, лежаки, навесы, а также посажены новые растения, такие как ивы, стефанандр Крипса и пятилисточковый девичий виноград. Для более привлекательного вида на участке появятся декоративные элементы, такие как декоративный огород и сад почвопокровников. Все работы должны быть выполнены до конца мая 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая, а итоги будут подведены 22 мая. Все работы должны быть выполнены до конца мая 2023 года.