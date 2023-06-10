Петербург вошел в то-3 турнаправлений этим летом, опередив Сочи и Калининград

Большинство российских туристов планируют этим летом посетить Петербург, Сочи и Калининград. В опросе среди россиян за город на Неве свой голос отдали около 20%.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербург вошел в топ-3 турнаправлений внутри страны по результатам опроса среди российских путешественников. ТАСС сообщает, что за Северную столицу свой голос отдали около 20% респондентов.

Всего в опросе приняло участие порядка пяти тысяч россиян. Так, большинство их них проголосовали за город на Неве, за Сочи свой голос отдали около 17% респондентов и 15% проголосовали за Калининград.

Также известно, что в топ-10 городов также вошли Кисловодск, Дербент, Казань, Зеленоградск, Севастополь, Москва и Нижний Новгород.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июньские праздники россияне планируют отдохнуть в Петербурге и Стамбуле.