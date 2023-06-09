В июньские праздники россияне планируют отдохнуть в Петербурге и Стамбуле

Россияне планируют посетить Петербург и Стамбул в течение июньских праздничных дней. Оказалось, что данные туристические направления стали вновь самыми популярными у путешественников.

Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

На июньские выходные, с 9 по 12 июня, российские туристы планируют отправиться в путешествие. Neva.Today сообщает, что самыми популярными туристическими направлениями у россиян стали Северная столица и Стамбул.

Также в грядущие выходные туристы отправятся на отдых в Москву, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Те путешественники, кому хочется побывать заграницей, скупили билеты в Минск, Ереван, турецкие города и страны СНГ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за майские праздники Петербург посетило около 800 тысяч туристов, вместо ожидаемых 600.