Движение у «Лахта Центра» ограничено из-за съемок фильма до 20 июня

В Петербурге ограничили движение у общественно-делового комплекса «Лахта Центр». Причиной неудобств стали съемки фильма, однако какого – сотрудники самого большого небоскреба в Европе решили не упоминать.

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Съемки фильма у «Лахта Центр» ограничат движение для переходов и проезд для автомобилей в течение 11 дней. В пресс-службе общественно-делового комплекса принесли извинения за доставленные неудобства, но при этом все же не рассказали, о съемках какой картины идет речь.

Так, с 9 по 20 июня, передвижение у «Лахта Центра» будет ограничено, в том числе и для петербуржцев и гостей города, желающих посетить набережную.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после массовой драки рабочих строительной компании у «Лахта-Центра» возбудили уголовное дело.