Петербуржцы поймали больше 1200 клещей за минувшую неделю

В медицинские учреждения за минувшую неделю 1248 петербуржцев получили клещевые укусы. Отмечается, что среди них 221 – дети до 17 лет.

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с 26 мая по 1 июня петербуржцы поймали больше 170 укусов клещей в черте города. Лидерами среди районов, богатые на клещей стали Пушкинский и Курортный – 51 и 42 укуса соответственно.

В Приморском районе горожане нашли 17 насекомых, в Красносельском 14. В Выборгском и Колпинском районе петербуржцы поймали по девять клещей, в Калининском восемь, в Невском семь, в Красногвардейском и Московском шесть, в Кронштадском – четыре, а в Кировском, Петродворцовом и Фрунзенском по два.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что за этот период было зарегистрировано 26 случаев заболевание клещевым боррелизиозом и один клещевой энцефалит.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эксперт рассказал, что поможет избежать встречи с клещами.