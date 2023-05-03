Эксперт рассказал, что поможет избежать встречи с клещами

В Петербурге и Ленобласти после зимней спячки уже вовсю просыпаются клещи. Так, на сегодняшний день к врачам обратились более 22 тысяч жителей России, которые встретились с этими насекомыми.

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Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн заметил, что самым эффективным способом избежать укусов клещей является отказ от прогулок по лесу и отдыха на траве в парках города и области. Об этом сообщает «МК в Калининграде».

При походах на природу горожанам рекомендуют использовать специальные средства защиты, которые содержат циперметрин. Специалист заметил, что они очень эффективные, но дорогие.

Чтобы сэкономить, можно прибегнуть к использованию средств для обработки дачных участков от насекомых, которые продаются в садовых магазинах. Раствором, предварительно разбавленным водой, необходимо опрыскать одежду.

Если встречи с клещами избежать не удалось, нужно аккуратно убрать насекомое с помощью специальных инструментов, продающихся в аптеках. При любом недомогании после укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться к медикам.