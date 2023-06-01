Мурманчанин рискует сесть в тюрьму на 5,6 кг наркотиков

Житель Мурманска рискует провести длительный срок за решеткой за 5,6 килограмм наркотиков, которые он приобрел для перепродажи. Ему грозит длительный срок лишения свободы, на сегодняшний день по решению суда мужчина содержится под стражей.

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По версии следствия, 36-летний мужчина приобрел 5,6 килограмм запрещенных веществ. Бизнес план мурманчанина состоял в том, чтобы реализовывать продажи растительные вещества, однако правоохранители успели задержать мужчину до того, как он начал его осуществлять, сообщает «МК в Мурманске».

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по част 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).