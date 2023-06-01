На трассе «Каменогорск-Дубинино» 17-летний подросток на маминой Mazda сбил велосипедистку

Под Петербургом случилось смертельное ДТП, участниками которого стали подросток и велосипедистка. Оказалось, что 17-летний парень решил покататься на авто своей мамы.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 31 мая, на трассе под Петербургом произошло смертельное ДТП с несовершеннолетним водителем и велосипедисткой.

Трагедия случилась на первом километре «Каменогорск-Дубинино». Оказалось, что 17-летний подросток находился за рулем иномарки Mazda 3, которая принадлежит его матери. Так, сев за руль автомобиля, парень начал сдавать назад и совершил наезд на 41-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Испугавшийся парень оперативно покинул место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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