В Ленобласти безработный автомобилист наехал на девятилетнего ребенка

В последнее майское воскресенье на трассе в Волосовском районе безработный 32-летний автомобилист наехал на идущего вдоль дороги ребенка. На данный момент за жизнь девятилетнего ребенкаа борются врачи.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшее воскресенье, 28 мая, на трассе в Волосовском районе произошло ДТП с участием ребенка.

Авария произошла на 1 километре трассы «Большая Вруда-Княжево-Овинцево». Выяснилось, что безработный 32-летний гражданин Таджикистана совершил наезд на движущегося вдоль обочины девятилетнего ребенка.

В результате аварии ребенок в тяжелом состоянии с различными травмами госпитализирован в гатчинскую больницу.

Известно, что в период с 2022 по данный момент водитель иномарки Kia Forte не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пенсионер погиб под колесами мусоровоза в Киришах.