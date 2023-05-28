Пенсионер погиб под колесами мусоровоза в Киришах

В Киришах пенсионер погиб в результате наезда на него мусоровоза. Трагедия произошла субботним утром, 27 мая.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувшую субботу, 27 мая, в Ленинградской области под колесами мусоровоза погиб пенсионер.

Трагедия произошла в одном из дворов на Молодежном бульваре в Киришах, когда 44-летний водитель мусоровоза, сдавая назад, совершил наезд на 82-летнего пенсионера, который скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Известно, что ранее водитель мусоровоза не привлекался к ответственности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом шлем не спас школьника на питбайке от серьезных травм при столкновении с деревом.