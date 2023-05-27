Под Петербургом шлем не спас школьника на питбайке от серьезных травм при столкновении с деревом

В Ленинградской области школьник не справился с управлением питбайка и влетел в дерево. От печальных последствий мальчика не смог спасти даже шлем.

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Инцидент произошел в Приозерском районе, сообщает «Патрульный Петербурга». В пятницу, 26 мая, рядом с улицей Суворова проезжал девятиклассник на питбайке. Вдруг транспортное средство вышло из-под контроля, после чего мальчик съехал с выбранного пути и врезался в дерево.

В результате школьник получил серьезные травмы. Его госпитализировали в медицинское учреждение с пневмотораксом.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.