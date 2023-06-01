Благодаря транспортной реформе на дорогах Петербурга стало безопаснее

В 2022 году в Петербурге повели транспортную реформу. В течение нескольких месяцев старые маршрутки поменяли на комфортабельные автобусы.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

По словам председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, Новая модель транспортного обслуживания пассажиров внедрялась в повседневную жизнь города в несколько этапов, благодаря которой минимизировались неудобства для пассажиров, которые были связаны с масштабными изменениями маршрутной сети.

Бельский отметил, что несмотря на изменения в логистике и привычных для горожан маршрутов, реформа введена успешно.

Вместе с тем на дорогах стало безопаснее – без хаотично двигающихся маршруток заметно снизилось количество ДТП. Отмечается, что положительные изменения произошли и для экологии, благодаря переводу подвижного состава коммерческих перевозчиков на газ.

Известно, что для ознакомления с деталями реализации транспортной реформы Петербург посетили несколько делегаций из различных субъектов страны и ряда зарубежных стран.

Глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что Петербург может стать «показательным» регионом для тех субъектов, где планируется проводить аналогичные нововведения. По мнению Енокаева, на сегодняшний день результат масштабной реформы можно считать успешным.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для школьников, студентов и пенсионеров в петербургском транспорте предусмотрена минимальная стоимость проезда.