В Международный день защиты детей юных петербуржцев ждет много приятных сюрпризов

В четверг, 1 июня, во всех странах мира отмечается Международный день защиты детей. Так, юные жители Петербурга смогут получить множество подарков и посетить мероприятия, подготовленные специально для них.

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В первый день лета во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Как отметил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кирилл Поляков – дети – наше будущее, а взрослые должны со всей ответственностью подходить к созданию благоприятных условий для их развития, заботиться о подрастающем поколении.

В связи с праздником юные петербуржцы получат подарок от «Пассжиравтотранса», который подготовил для детей самые различные активности. Так, в четверг, 1 июня, дети смогут посетить экскурсии по производственным площадкам или отправиться на отдых в первую смену в оздоровительном лагере «Зарница» от петербургского Горэлектротранса. Помимо отдыха в лагере ребят ждут мероприятия, где они смогут развить свои таланты по аграрному, техническому, творческому и журналистскому направлению.

Вместе с тем приятные новости для юных петербуржцев не заканчиваются. Известно, что 1 июня стартует юбилейный Х Конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» на тему «Транспорт: будущее». Работы участников будут принимать в течение двух месяцев, а победитель конкурса станет известен в преддверии нового учебного года.

Также в первый день лета станут известны победители конкурса «Почему я люблю метро? Потому что оно…» от петербургского метрополитена. Награждение победителей пройдет в Интерактивном центре истории метрополитена.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в первый день лета в Петербурге температура воздуха соответствует апрельским показателям.