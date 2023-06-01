В первый день лета в Петербурге температура воздуха соответствует апрельским показателям

В первый день лета в Петербурга ожидается совсем не летняя погода. По словам синоптиков, показатели термометров соответствуют апрельским показателям. Известно, что аналогичная погода продержится в городе и на второй летний день.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В четверг, 1 июня, погода в Петербурге будет зависеть от холодного атмосферного фронта, который двигаясь с северо-запада на юго-восток, принесет в город облачность и кратковременные дожди. Синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что температурные показатели первого дня лета равны значениям последней пятидневки апреля.

Так, в первый летний день температура воздуха в Северной столице прогреется от +12 до +14 градусов тепла, а Ленобласти – от +11 до +16. Такие показатели отстают от климатической нормы на шесть-семь градусов.

Петербуржцам стоит ожидать порывистого ветра с запада и северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Колесов назвал самые холодные дни июня в Петербурге.