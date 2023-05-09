В Петербурге завершился парад Победы: его посетили около четырех тысяч зрителей

В Северной столице завершилось официальное празднование парада Победы. В том году на Дворцовой площади под песни военных лет в вальсе кружили пары, облаченные в советскую форму.

Фото: Baltphoto/Николай Овсяников

Мероприятие посвященное Дню Победы на Дворцовой площади посетили около четырех тысяч человек: в этом году на параде присутствовали только ветераны с семьями, участники СВО и специально приглашенные гости. Об этом сообщает КП.

Остальные петербуржцы смогли наблюдать красоты парада из Александровского сада.

ПО Дворцовой площади в честь празднования 78-й годовщины победы проехали более 80 единиц техники: «Искандеры», «Тигры», «Катюши» и ГАЗ-67. Возглавил колонну танк Т-34.

Известно, что в этом году парад прошел без воздушной части. От проведения представления в воздухе власти отказались в рамках безопасности горожан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что празднование Дня Победы в Петербурге завершится праздничным салютом.