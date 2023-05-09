Празднование Дня Победы в Петербурге завершится праздничным салютом

У стен Петропавловской крепости запустят праздничный салют приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он станет завершением празднования 78-й годовщины победы.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Празднование Дня Победы в Петербурге завершится традиционным праздничным салютом у стен Петропавловской крепости. Об этом сообщили в пресс службе Смольного.

Залпы прозвучат в Петроградском районе в 22:00.

Также петербуржцы и гости города смогут посетить посвященный 78- годовщине победы в Великой Отечественной войне концерт на Дворцовой площади. Он начнется в 14:00, после завершения официального парада Победы.

Напомним, что во вторник, 9 мая, в Петербурге пройдет более 200 мероприятий, посвященных Дню Победы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петергофе включат праздничную песню при запуске фонтанов в честь Дня Победы.