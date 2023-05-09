В Петергофе включат праздничную песню при запуске фонтанов в честь Дня Победы

В Петергофе запустят фонтаны под музыку. Эта акция приурочена к празднованию Дня Победы. Известно, что такие запуски проходят каждый год.

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В честь празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Петергофе традиционно запустят фонтаны под песню «День Победы». Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника.

Музыкальный запуск большого каскада и фонтана «Самсон» состоится во вторник, 9 мая, в 13 часов дня.

Представители ГМЗ отмечают, что Великая Отечественная война – большая трагедия для музея. Для восстановления прежнего шарма дворцов и парков Петергофа понадобились десятилетия и упорный труд тысяч петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в День Победы восемь военных музеев Петербурга ждут всех желающих бесплатно.