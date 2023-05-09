В День Победы восемь военных музеев Петербурга ждут всех желающих бесплатно

Петербуржцы и гости города смогут провести время посещая военные музеи Петербурга бесплатно. Акция с открытыми дверьми доступна каждому желающему в День Победы.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Во вторник, 9 мая, каждый желающий в Петербурге сможет посетить восемь военных музеев города бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Двери будут открыты в Музее обороны и блокады Ленинграда, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральный военно-морской музей и патриотическое объединение «Ленрезерв», Музей истории подводных сил им. Маринеско, Музей политической истории России, Исторический парк «Россия моя история», Монумент героическим защитникам Ленинграда и Крепость «Орешек».

Также в Петербурге будет проведено около 200 мероприятий, приуроченных к Дню Победы, а сам парад Победы пройдет на Дворцовой площади.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на майских праздниках ожидается около 600 тысяч туристов.