В Новогорелово водитель иномарки сбила второклассника

Автоледи сбила перебегавшего дорогу восьмилетнего школьника в Новогорелово. Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, в поселке Новогорелово, автоледи за рулем иномарки Nissan Murano, наехала на второклассника, перебегавшего дорогу.

Оказалось, что школьник перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения.

В результате наезда, школьника в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу.

По факту случившегося вынесено решение о возбуждении дела об административном правонарушении. Известно, что автоледи в течение года, привлекалась к административной ответственности, связанной с нарушением ПДД, а именно по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что нетрезвый водитель сбил насмерть девушку и скрылся с места ДТП в Тосненском районе.