Правоохранители ЛО разыскивают хулиганов в черных куртках и светлых штанах, выкинувших несколько флагов в Ижору, предварительно сорвав их с Адмиралтейского моста в Колпино

Ночью, в воскресенье, неизвестные сорвали флаги на Адмиралтейском мосту и выкинули их в реку. Известно, что хулиганов было четверо. Теперь их поисками занята полиция ЛО.

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

Четверо неизвестных в черных куртках сорвали несколько флагов с Адмиралтейского моста в Колпино. Об этом сообщает ALLNW.

О произошедшем в воскресенье в полицию сообщил один из жителей Колпино. Прибывшие на место сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения, запечатлевшие произошедшее и установили, что четверо парней сорвали флаги, а после отправили свою добычу в Ижору.

Отмечается, что трое парней были одеты в черные куртки и светлые штаны, а четвертый облачился во все черное, заменив установленный дресс-код на черные спортивки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали гастрономического туриста из Петербурга, который во рамках своего визита в Котлас утащил сыр, мясо и алкоголь.