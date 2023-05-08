Правоохранители задержали гастрономического туриста из Петербурга, который во рамках своего визита в Котлас утащил сыр, мясо и алкоголь

Петербуржец приобрел в Архангельской области сыр, мясо и алкогольную продукцию по очень приятным для него ценам – они достались ему совершенно бесплатно. Однако даже у такой приятной покупки оказался свой минус – сначала мужчину объявили в федеральный розыск, а затем задержали и отправили в изолятор.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в Приморском районе Северной столицы правоохранители задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Задержание произошло в минувшее воскресенье.

Оказалось, что мужчина находился в розыске из-за своих гастрономических предпочтений, а именно из-за сыра, мяса и алкоголя, которые он украл во время поездки в Архангельскую область в январе этого года.

Инцидент произошел в городе Котлас. По словам хозяйки магазина, стоимость сыра и алкоголя превысила 600 рублей в сумме, а стоимость мяса была больше 500 рублей. Своим голодным визитом мужчина принес убытки предпринимательнице.

Гастрономического туриста отправили в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители задержали судимого жителя Пикалево, похитившего у односельчанки маникюрные принадлежности на 40 тысяч рублей.