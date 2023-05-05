Красив и очень опасен: правоохранители задержали судимого жителя Пикалево, похитившего у односельчанки маникюрные принадлежности на 40 тысяч рублей

Житель Ленобласти решил, что ему необходимо обновить маникюр, желательно – самостоятельно. Так, ему в голову пришла мысль ограбить односельчанку, которая обладала необходимыми маникюрными принадлежностями.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг в полицию обратилась жительница Пикалево. Она сообщила, что, разбив окно и проникнув в ее квартиру, неизвестный «угнал» маникюрные принадлежности.

На месте преступления правоохранители изъяли следы пребывания бьюти-воришки.

По подозрению в краже маникюрного набора сотрудники задержали местного жителя. Выяснилось, что 35-летний житель Ленобласти ранее был осужден четыре раза, в том числе и за кражу.

У задержанного изъяли похищенное, а его самого отправили в ИВС.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что похитители отверток из Красного Села в качестве бонуса могут получить судимость.