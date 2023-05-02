Похитители отверток из Красного Села в качестве бонуса могут получить судимость

Три неоднократно судимых жителя Красного Села посчитали, что им необходима еще одна судимость и набор отверток. Выстроив логическую цепочку они отправились за чужими инструментами, а после – в спецприемник.

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В понедельник, 1 мая, в полицию Красносельского района Петербурга поступило заявление о нестандартном ограблении. Об этом сообщает Петроград.

По словам заявительницы в ее дом ворвались твое мужчин, которые в грубой форме требовали у женщины позвать ее спутника жизни, а после резко успокоились и ушли, захватив набор отверток для ремонта, перочинный нож и чужой мобильник.

Отверточных грабителей задержали практически сразу. Все они оказались неоднократно судимыми красносельчанами. Один из них имеет три судимости, второй – семь, третий –девять. Общая сумма ущерба составила 500 рублей.

В отношении похитителей отверток возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).