Пятиминутный концерт, беременная участница и специальный хор: Группа «Тату» выступила в Петербурге на «Газпром Арене»

В Петербурге выступила популярная в нулевых группа «Тату». Только выступление получилось далеко не как в нулевых – повзрослевшие девушки исполнили свой главный хит уже вместе со специальным хором, одна из участниц вышла беременной, а сам концерт завершился через пять минут после его начала.

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В воскресенье, 7 мая, в Петербурге состоялся матч «Зенит – Спартак», на открытии которого выступила группа «Тату». Об этом сообщает КП.

Две, некогда лучшие подружки, в очередной раз воссоединились, чтобы выступить на крупном мероприятии. Однако в этот раз это «воссоединение» удивило всех – на сцене вместе с девушками появился специальный хор, который аккомпанировал «татушкам» во время выступления, так как ни одна из них не может брать высокие ноты как в нулевые.

Еще одним удивлением для фанатов группы стало то, что рыжая Лена Катина появилась на сцене беременная.

Взявшись за руки, девушки исполнили один из главных хитов группы «Нас не догонят» и покинули сцену.

Как отмечают поклонники, группа справилась со своим коротким выступлением на «отлично», прыгая и веселясь на сцене как в школьные годы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около двух сотен памятных мероприятий проведут в Санкт-Петербурге ко Дню Победы.