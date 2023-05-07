В воскресенье Петербург продолжает удерживать лидерство по суточному количеству умерших от последствий COVID-19

За минувшие 24 часа петербургские медики выявили еще 319 новых случаев заражения коронавирусом, а также шесть смертей от последствий инфекции. Северная столица снова заняла лидирующую позицию в антирейтинге.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Так, за последние сутки в Петербурге госпитализировали 29 пациентов с COVID-19, еще 359 человек вылечились, а умерли при этом шесть граждан. С начала появления вируса в городе заболели 1 941 751 человек, вылечились — в 1 899 954 случаях, а общее число жертв достигло 37 667. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 378 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 6 мая петербургские врачи зафиксировали смерти восьми пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Тогда Северная столица также оказалась на первом месте по суточному количеству умерших от последствий инфекции.

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