От Московского проспекта автобусы до Пулково едут на 30 минут дольше из-за ремонтных работ

В воскресенье утром автобусы до Пулково от Московского проспекта запускают с увеличенным интервалом из-за дорожных работ. Горожан просят заранее позаботиться о построении маршрута.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так, из-за ремонта у метро Московская снова собралась десятибалльная пробка. Проехать там очень трудно, поэтому маршруты некоторых автобусов изменили. Стоит заметить, что гражданам, которым нужно попасть в Пулково, придется ждать автобусы до аэропорта на 30 минут дольше обычного.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга рассказали, что изменения коснулись маршрутов №№ 39 и 39э. Серьезные задержки наблюдаются и в работе автобусов № 11, 13, 13а, 31, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусов № 27, 29, 35, 45, 47.

Время в пути на ремонтируемых участках дорог также увеличено. Напомним, что в настоящее время по Московскому проспекту полностью перекрыты две полосы в обе стороны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пробки на Московском проспекте из-за дорожных работ начали собираться еще 6 мая вечером. Автомобили встали от Площади Победы до Бассейной улицы.