У станции метро «Московская» автомобили встали наглухо из-за дорожных работ

Движение у станции метро «Московская» вечером 6 мая остановилось из-за проведения дорожных работ. Автомобилисты с трудом могут проехать в сторону улицы Типанова и Ленинского проспекта.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Согласно данным «Яндекс.Карты», транспорт стоит не только на Московском проспекте, но и на на Ленинском проспекте, а также на улице Типанова. Трудно проехать в одну сторону и по Варшавской улице.

Сейчас специалисты проводят работы на участке Московского проспекта протяженностью 2,27 км от площади Победы до Бассейной улицы. Утром в субботу пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок» напомнила, что из-за дорожных мероприятий временно изменены трассы автобусных маршрутов №№ 26, 226.

Как минимум с 18 часов автомобили не могут проехать от Площади Победы до улицы Типанова. В обратную сторону также наблюдаются пробки от улицы Гастелло и до точки, расположенной чуть дальше от поворота с Ленинского проспекта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 10 мая в течение пяти дней на КАД будет введено ограничение движения в связи с ремонтными работами.