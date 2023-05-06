Юный петербуржец объяснил ушибы на груди жестокостью матери

Маленький житель Кировского района обратился к врачам с жалобами на боль в области груди. У школьника диагностировали ушибы. По словам пострадавшего, травмы он получил из-за жестокости собственной матери.

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К специалистам 5 мая обратился 11-летний петербуржец, проживающий на Оборонной улице. У мальчика диагностировали ушиб грудной клетки.

Пациент рассказал, что 3 мая его сильно избила мама, после чего ребенок отправился в воспитательный дом. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Пострадавшего отправили на лечение в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители попробовали связаться с матерью мальчика, но та не смогла ничего внятно объяснить. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.