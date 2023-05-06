Психолог объяснила, как помочь ребенку избежать травли в школе

Согласно исследованиям аналитиков и психологов, с травлей и издевательствами в российских школах сталкиваются более 50% школьников. Как обезопасить ребенка от буллинга, а также что делать, если он уже стал объектом жестоких унижений, рассказала специалист.

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По мнению экспертов, при возникновении конфликтных ситуаций родителям необходимо быть на стороне своего ребенка. Важно научить несовершеннолетнего любить себя и отстаивать свои границы.

В беседе с Brif детский психолог Ирина Таранова отметила, что школьнику важно уметь защищаться от травли как в эмоциональном, так и в физическом плане. Если у самого ребенка это сделать не получается, ему должны помочь родители, учителя и психологи.

Если одноклассники прибегают к оскорблениям в сторону несовершеннолетнего систематически, взрослые могут об этом и не знать, так как когда-то мать или отец запретили ребенку жаловаться. Также может быть ошибочной родительская установка, по которой дети, столкнувшись с буллингом, могут делать вид, что все в порядке. Психолог подчеркнула, что в таком случае просто необходимо сразу объяснять ребенку, что себя нужно защищать.

В случае, когда конфликт урегулировать невозможно, Таранова посоветовала не бояться обратиться в специальные службы или сменить учебное заведение.