Психолог объяснила, как помочь ребенку избежать травли в школе
Согласно исследованиям аналитиков и психологов, с травлей и издевательствами в российских школах сталкиваются более 50% школьников. Как обезопасить ребенка от буллинга, а также что делать, если он уже стал объектом жестоких унижений, рассказала специалист.
По мнению экспертов, при возникновении конфликтных ситуаций родителям необходимо быть на стороне своего ребенка. Важно научить несовершеннолетнего любить себя и отстаивать свои границы.
В беседе с Brif детский психолог Ирина Таранова отметила, что школьнику важно уметь защищаться от травли как в эмоциональном, так и в физическом плане. Если у самого ребенка это сделать не получается, ему должны помочь родители, учителя и психологи.
Если одноклассники прибегают к оскорблениям в сторону несовершеннолетнего систематически, взрослые могут об этом и не знать, так как когда-то мать или отец запретили ребенку жаловаться. Также может быть ошибочной родительская установка, по которой дети, столкнувшись с буллингом, могут делать вид, что все в порядке. Психолог подчеркнула, что в таком случае просто необходимо сразу объяснять ребенку, что себя нужно защищать.
В случае, когда конфликт урегулировать невозможно, Таранова посоветовала не бояться обратиться в специальные службы или сменить учебное заведение.