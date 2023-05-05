В Ленобласть своим ходом припыл словак, однако дальше границы он не продвинулся, так как его задержали пограничники
Гражданин Словакии переплыл реку Нарва, чтобы попаст в Россию, однако пограничники были больше удивлены, чем рады его появлению. Известно, что за нелегальное пересечение границы словака поместили под стражу.
Сотрудники пограничной службы в Ленобласти задержали словака, прибывшего в Россию своим ходом переплыв Нарву. Об этом сообщает ПУ ФСБ по СПб и ЛО.
Пловец прибыл в Россию первого мая. Сам мужчина был одет в гидрокостюм, а при нем находился плавательный круг, при помощи которого гражданин Словакии переправлял свои вещи.
Пограничники задержали пловца-нелегала до выяснения обстоятельств и установления причин прибытия таким нестандартным способом.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что новгородские правоохранители задержали иностранца, везущего в Подмосковье 5 кг наркотиков.