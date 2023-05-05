Неизвестные предприняли попытку поджечь релейный шкаф на перегоне Верево – Александровская

Сотрудники железной дороги в Петербурге обнаружили подпаленный ретрансляционный шкаф на одном из перегонов. В этот раз обошлось без затруднения движения поездов.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

На юге Петербурга неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на перегоне Верево – Александровская. Признаки попытки шкафа обнаружили железнодорожники. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что это второй инцидент, связанный с поджогом релейного шкафа на ЖД-путях. Так, несколькими часами ранее, аналогичная выходка вершилась возгоранием и затормозила шесть поездов.

Известно, что поезда № 6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров отклонились от расписания на полчаса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестные подожгли релейный шкаф на Октябрьской железной дороге.