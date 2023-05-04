Неизвестные подожгли релейный шкаф на Октябрьской железной дороге

Неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Новая Деревня – Лахта Октябрьской железной дороги. Пожар послужил причиной получасового задержания шести поездов.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Пригородные поезда в Финляндском направлении задержались на полчаса в четверг утром. Причиной их опоздания стал поджог релейного шкафа, устроенный неизвестными. Об этом, 4 мая, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Известно, что опоздавшими стали поезда № 6056, № 6058, № 6060, № 6062 сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и № 6001, № 6005 сообщением Санкт-Петербург – Белоостров, прибыв к месту назначения позже назначенного.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги напомнили, что за совершение поджога предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы проехали по тарифу «60 минут» более 18 миллионов раз за первый квартал 2023 года.