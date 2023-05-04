Петербуржцы проехали по тарифу «60 минут» более 18 миллионов раз за первый квартал 2023 года
За первый квартал 2023 года петербуржцы совершили 18,2 миллионов поездок на общественном транспорте при помощи тарифа «60 минут». Такой показатель составил 25,6% от общего числа поездок, оплаченных «Подорожником».
Показатели по использованию тарифа «60 минут» в течение первых трех месяцев текущего года превысили показатели с апреля по декабрь прошлого года, когда количество поездок по тарифу составляло 22,9%. Об этом сообщает «МК в Питере».
Тариф «60 минут» был введен вместе с переходом на Новую модель транспортного обслуживания. Его действие распространяется на все виды наземного общественного транспорта в течение часа при оплате «подорожником». Так, первая поездка стоит 44 рубля, вторая – 10 рублей, а все последующие – бесплатные.
С января по март в Петербурге картой «Подорожник» оплатили 98% поездок на общественном транспорте. Вместе с тем, лидером среди способов оплатить проезд стали и льготные билеты.
Известно, что льготными проездными было оплачено 42,2% — 165,9 миллионов поездок, «Подорожником» — 34,6% — более 136 миллионов поездок. Оплата банковскими картами, едиными и комбинированными проездными на месяц и другими видами проездных было оплачено 12,6% и 8,6% соответственно.
Оплата наличными составила 2,1%, а QR-кодом в Северной столице воспользовались примерно 8,7 тысяч раз.
Тарифом «90 минут» за первые три месяца воспользовались более 1,17 миллионов пассажиров.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что «Организатор перевозок» планирует заняться развитием цифровых сервисов, связанных с общественным транспортом Петербурга.