«Организатор перевозок» планирует заняться развитием цифровых сервисов, связанных с общественным транспортом Петербурга

СПб ГКУ «Организатор перевозок» в конце апреля отпраздновал 36-й день рождения. Учреждение, находящееся в ведении Комитета по транспорту, занимается организацией работы городского наземного пассажирского транспорта в Петербурге.

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Деятельность организации началась в далеком 1987 году под названием Служба реализации и сбора выручки. Ребрендинг произошел спустя 18 лет, в 2005 году, вместе с новым названием учреждение получило и расширение своих функций и полномочий.

На сегодняшний день «Организатор перевозок» осуществляет мониторинг пассажиропотока, занимается развитием маршрутной сети и диспетчерским регулированием движения городского пассажирского транспорта, заодно модернизируя систему оплаты, а также организует работу контролеров-ревизоров.

Мониторинг улично-дорожной сети и обеспечение безопасности на транспорте осуществляется подведомственным учреждению Центром управления транспортом.

СПб ГКУ «Организатор перевозок», введя Новую модель транспортного обслуживания, получил возможность полностью контролировать работу общественного транспорта. Так, например, город получил почти три тысячи новых современных автобусов, а действие всех льгот распространилось на все виды общественного транспорта.

По словам директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Вадима Арсеньева, в дальнейшем организация планирует заняться созданием и развитием новых электронных сервисов по улучшению маршрутной сети.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Первомай в Петербурге открылись два новых автобусных маршрута через четыре района города.