На Первомай в Петербурге открылись два новых автобусных маршрута через четыре района города

С 1 мая на территории Северной столицы начинают функционировать два новых автобусных маршрута, которые соединяют Адмиралтейский, Московский, Выборгский и Приморский районы.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Так, речь идет об автобусах № 221 и № 263. Первый маршрут связывает станцию метро «Пионерская» и Комендантский проспект с новостройками на Парашютной улице, а также в Парголово. Транспорт доезжает до Северного кладбища. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Известно, что автобусы № 221 совершают первую поездку в 5:25, после чего, с интервалом в 15-17 минут, продолжают движение на протяжении всего дня вплоть до 0:25 ночи.

Маршрут № 263 протянулся от Двинской улицы до Авиагородка. Он проходит через новостройки на Парфёновской улице. Пассажиры могут воспользоваться автобусами с 5:20 до 0:30, при этом интервал движения составляет не более 19-21 минуты.

Напомним, что новый низкопольный транспорт может вместить до 100 человек.