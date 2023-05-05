В Петербурге завели уголовное дело против руферов за экскурсии по крышам

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В Ленобласть своим ходом припыл словак, однако дальше границы он не продвинулся, так как его задержали пограничники

У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился второй ребенок

«Пассажиравтотранс» опубликовал расписание гала-концерта фестиваля SPbTransportFest

Новгородские правоохранители задержали иностранца, везущего в Подмосковье 5 кг наркотиков

С 6 мая в Петербурге начинается ремонт Арсенальной и Пироговской набережных