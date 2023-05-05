В Петербурге завели уголовное дело против руферов за экскурсии по крышам
О прогулках по петербургским крышам мечтает каждый второй гость, ведь рекламные объявления о экскурсиях висят на каждом столбе. Выяснилось, что такие прогулки не очень-то и законны. Теперь экскурсоводы-руферы ответят за свое гидство в суде. В Петербурге завели первое уголовное дело против экскурсоводов по крышам Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС. В ходе контрольной закупки услуг, правоохранители выявили ряд нарушений в действиях экскурсоводов-руферов. Выяснилось, что экскурсии по крышам проводятся вне рамок безопасности, а оплата за такие мероприятия проходит неофициально – наличкой или переводом на карту предпринимательного руфера. Сначала, в отношении руферов составили административные протоколы по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения), а спустя пару дней завели уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге назакали два десятка руферов за нелегальные экскурсии по крышам.