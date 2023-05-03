В Санкт-Петербурге два десятка руферов наказали за нелегальные экскурсии по крышам

За нелегальные экскурсии по крышам Петербурга правоохранители задержали 20 человек. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что экскурсоводов-нелегалов поймали в ходе специальных мероприятий. Правоохранители выдавали себя за обычных прохожих, платили за прогулку по крыше, выходили на нее, а после ловили нарушителей. В общей сложности было задержано 20 человек, в отношении которых составили административные протоколы.

Нелегальные экскурсии на этот раз отслеживали в Центральном районе Северной столицы. Оказалось, что в среднем за прогулку по крыше требовали от 500 до 1 000 рублей. В целях финансовой конспирации оплату горожане переводили через онлайн-банк.

После составления протоколов в следственные органы направили материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, так как такие экскурсии могут попасть под статью «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Правоохранители продолжают разыскивать организаторов незаконного бизнеса.

Напомним, что руферов нередко можно увидеть на крышах петербургских домов, и забираются они не только на жилые здания. Так, 28 марта молодые люди оказались на кресте лютеранской церкви Святого Михаила и начали делать фотографии, изображая «козу».