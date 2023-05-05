Контрактник из Петербурга получил семь лет колонии за три побега из военной части

Самовольно покинувший военную часть в октябре контрактник был пойман спустя неделю. Через месяц он решился на второй побег, однако был снова пойман через 10 дней. Его третье отсутствие стало не только самым продолжительным, но и последним. Теперь беглец проведет следующие семь лет в колонии.

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Трижды сбегавший контрактник из Петербурга отправится в исправительную колонию. О этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Известно, что беглец самовольно покидал военную часть в октябре и ноябре прошлого года, оба раза он находился у своей возлюбленной не более десяти дней. На третий раз петербуржец решился на более продолжительный побег – он успел отпраздновать с любимой новый год и еще три недели спокойной жизни. Его окончательно задержание состоялось 25 января.

В отношении мужчины возбудили дела сразу по двум уголовным статьям: по части 2.1 и части 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации) и по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд принял решение отправить контрактника в колонию общего режима на семь лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржец через суд попытался получить с ФСБ более 50 тысяч рублей за запрет на выезд из РФ.