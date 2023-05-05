Собралось воедино: останки тела найденные в трех разных местах Выборга оказались одним человеком

Останки, найденные подростком в Выборге в начале недели оказались лишь частью пазла. Благодаря необходимым экспертизам, специалисты установили, что все найденные с начала года в Выборге фрагменты тел принадлежат одному человеку.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, специалистам удалось установить личность погибшего, чьи останки были найдены на Первомай в Выборге.

Оказалось, что все найденные с начала года останки в Выборге принадлежат одному и тому же человеку. Им оказался 41-летний уроженец Туркменской ССР.

Напомним, что в феврале и апреле этого года, жители Выборга обнаружили человеческие ноги, возле Аннинских укреплений Петровского моста и у гаражей на Малой Батарейной горе.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 27-летнего выборжца, который сознался в преступлении и рассказал, что убил и расчленил мужчину во время алкогольного застолья.

В целях сокрытия преступления, мужчина расфасовал собутыльника по полиэтиленовым пакетам и разнес по разным районам города.

В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили обильные засохшие пятная крови.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подросток наткнулся на три пакета мужчины в Выборге.