Подросток наткнулся на три пакета мужчины в Выборге

Подросток нашел три пакета с расчлененкой на территории гаражного комплекса в Выборге. В полиэтиленовых пакетах томился незнакомый ему мужчина.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в первый день мая, молодой выборжец наткнулся на незнакомого мужчину, лежащего за гаражами. Подростку не представилось возможности предложить помощь незнакомцу, так как было уже поздно – мужчина был мертв и заботливо расфасован по пакетам. Все, что оставалось мальчику – рассказать о находке взрослым.

В полицию о пакетах и их содержимом сообщила работница Благотворительного фонда помощи детям.

Сотрудники полиции, выехавшие на место обнаружения трупа, обнаружили три полиэтиленовых пакета гниющего трупа в одежде. Содержимое пакетов правоохранители передали сотрудникам морга. Теперь специалистам необходимо установить личность мужчины и причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под Петербургом из реки Невы достали бездыханное тело неизвестного.