Под Петербургом из реки Невы достали бездыханное тело неизвестного

Труп неизвестного выловили из реки в Ленобласти. В настоящее время специалисты устанавливают личность погибшего и точную причину смерти.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Бездыханное тело неизвестного нашли 29 апреля в реке Неве, протекающей на территории Кировска. Об этом сообщает «МК в Ленобласти» со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы региона.

На место обнаружения трупа оперативно прибыли специалисты из Шлиссельбурга, которые вытащили тело на берег.

Правоохранители забрали погибшего для установки всех деталей и обстоятельств произошедшего.