Автомобилостов, припарковавшихся на платной стоянке без госномеров, ждет штраф в 3 тысячи

Тех, кто подумал, что оставить машину на платной парковке без номера хорошая идея, огорчат сотрудники Комтранса, эвакуировавшие машину на штрафстоянку. Вероятно, что желание оплатить парковочное место станет дешевле, чем оплатить место на штрафстоянке.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Автомобилисты, спрятавшие госномера в зоне платной парковки, теперь будут искать свой автомобиль на штраф стоянке. Первые машины петербургских креативщиков без номеров эвакуировали в четверг, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.

Так, в зонах платной парковки будет осуществлять контроль сотрудниками комитета. Тому, за кем выявили нарушение, выпишут штраф в размере три тысячи рублей, а машину отправят на Старообрядческую улицу, где находится штрафстоянка.

Однако, чтобы добраться до Старообрядческой, дом 2, корпус 1 и забрать свою «ласточку», придется проехать через комитет на 8-й Советской улице, 31/27.

Оба адреса работают пять дней в неделю, с 9 часов утра до 17 и 18 вечера соответственно. С собой необходимо взять удостоверение личности и документы, подтверждающие право управления эвакуированным автомобилем.

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